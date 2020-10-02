Во фракции "Слуги народа" объясняют отказ от поездки на линию разграничения на Донбассе, которая была запланирована на сегодня, 2 октября, ухудшением погоды и увеличением числа случаев коронавируса среди нардепов.

Об этом со ссылкой на главу Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Ирину Верещук пишет "Укринформ".

"Погодные условия, карантин, количество заболевших. Вы видите, Корниенко заболел, Артем Культенко заболел, у нас чуть ли не десяток уже болеют, другие подозреваются и сидят в самоизоляции. А значит, и ухудшение погодных условий делает невозможным поездку", - сказала Верещук.

По ее словам, поездка нардепов на линию разграничения все еще обсуждается в чате. Целью выездного заседания фракции на Донбассе, по мнению Верещук, является контроль соблюдения режима тишины.



"Цель - инспекция, проконтролировать процесс, проконтролировать и посмотреть как выполняются Минские соглашения или не выполняются, выполняется перемирие", - заявила она.

Впрочем, "Страна" писала о другой версии отмены поездки "слуг народа" на Донбасс. В частности, источник во фракции сообщил, что депутаты просто боятся ехать на линию разграничения.

Также мы писали о том, что к поездке из 250 депутатов монобольшинства планировали присоединиться максимум 50.