Команда кандидата в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александра Попова подготовила проект решения, который позволит снизить квартплату в столице на 20%.

Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил сам кандидат, передает пресс-служба партии.

"Мы уменьшим квартплату на 20% за счет того, что расходы на содержание придомовых территорий будут оплачиваться из городского бюджета. Проект решения уже готов", - заявил Попов.

Он также напомнил, что под его руководством с 2010 по 2014 год Киевская городская государственная администрация снизила квартплату на 10%, благодаря чему уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг в столице достигал 100%.

"К сожалению, в последние шесть лет власти делают все, чтобы жители Киева не могли оплачивать тарифы. В несколько раз подорожали все услуги, и платежки на несколько тысяч гривен стали нормой. Но киевлян никто не спросил - могут ли они ежемесячно оплачивать такие суммы", - сказал Попов.

Он отметил, что с 1 октября в Киеве перестал действовать льготный тариф на первые 100 киловатт электричества - они теперь стоят 168 гривен вместо 90.

Напомним, 22 сентября, "Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула в мэры Киева Александра Попова. Он же возглавил и список партии на выборах.

Ранее мы писали, что около трети украинцев на предстоящих местных выборах намерены отдать свой голос за действующего главу своего населенного пункта. При этом еще примерно треть жителей страны будут поддерживать другого кандидата.