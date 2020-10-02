В пятницу, 2 октября, спустя неделю после катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области, семьям погибших курсантов и офицеров начали выдавать их тела.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Сегодня начата процедура выдачи тел родственникам погибших для захоронения", - сказано в сообщении.

Также в ГБР сообщили, что за неделю, которая прошла с момент авиакатастрофы, были проведены осмотры 26 тел с участием судебно-медицинских экспертов. Кроме того, у родственников погибших взяли образцы крови для проведения генетико-молекулярных экспертиз, чтобы опознать тела всех курсантов и офицеров.

Напомним, авиакатастрофа в районе Чугуева в Харьковской области произошла вечером 25 сентября. В результате на месте погибли 25 человек, среди них - курсанты и офицеры Харьковского национального университета воздушных сил. Еще один человек скончался в больнице. Один курсант выжил.

Также мы писали о том, что в ходе расследования катастрофы специалисты уже начали моделирование полета рухнувшего Ан-26.