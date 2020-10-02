Главный консультант Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики Офиса президента, 36-летняя Анна Блавицкая стала очередной жертвой карманников, которые орудуют в столичном торговом центре "Гулливер".

По информации источников "Страны" в МВД, чиновница обратилась с заявлением в полицию, что у нее в ТРЦ незаметно вытащили iPhone. По заявлению потерпевшей завели уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины (Кража).

О потерпевшей из последней декларации известно, что она начала работать на Банковой еще при президентстве Петра Порошенко, воспитывает сына. Бывший муж, Юрий, также работает в Офисе президента на должности руководителя экспертной группы управления проектами Директората стратегического планирования и европейской интеграции.

Учитывая тот факт, что потерпевшей в этом пустячном, с точки зрения полиции, деле является сотрудница Офиса Зеленского возможно это подстегнет правоохранителей "зачистить" наконец-то "Гулливер" от распоясавшихся карманников, которых местные сотрудники полиции знают в лицо. Ведь ежедневно они вытаскивают кошельки и телефоны у посетителей пачками, но задерживают их почему-то только в единичных случаях.

Напомним, недавно на столичном Печерске на улице Рогнединской неизвестные похитили у британца мобильный телефон и кошелек с банковскими карточками. С них злоумышленники сняли 125 000 гривен.

Ранее мы писали о том, как карманники в районе Бессарабки украли у гражданина Швейцарии 3000 долларов.