Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко прокомментировал аудиозаписи, которые опубликовал Гео Лерос, исключенный из фракции. По мнению Тищенко, на пленках нет никаких фактов и доказательств.

Об этом депутат заявил в комментарии "Стране".

"Заниматься разоблачениями - это не деньги на муралах отмывать. Здесь нужны факты и доказательства. А их у Лероса не нашлось. Потому и пошел он не в НАБУ, а в YouTube. Жалкий предатель в обиде, что его отсекли от бюджетных денег. Поэтому ведет себя как Киевский мусоросжигательный завод", - заявил Тищенко.

Напомним, нардеп Гео Лерос обнародовал записи разговоров нардепа Николая Тищенко и экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого. Их депутат представил как доказательство коррупции ближайшего окружения Зеленского, которое указывает, что президент и глава его Офиса Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого в столице.

Также мы писали о том, что в Офисе Зеленского отреагировали на пленки Лероса и заявили, что это "субъективное оскорбительное мнение".