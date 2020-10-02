"Ведет себя как Киевский мусоросжигательный завод". Тищенко прокомментировал "Стране" пленки Лероса
Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко прокомментировал аудиозаписи, которые опубликовал Гео Лерос, исключенный из фракции. По мнению Тищенко, на пленках нет никаких фактов и доказательств.
Об этом депутат заявил в комментарии "Стране".
"Заниматься разоблачениями - это не деньги на муралах отмывать. Здесь нужны факты и доказательства. А их у Лероса не нашлось. Потому и пошел он не в НАБУ, а в YouTube. Жалкий предатель в обиде, что его отсекли от бюджетных денег. Поэтому ведет себя как Киевский мусоросжигательный завод", - заявил Тищенко.
Напомним, нардеп Гео Лерос обнародовал записи разговоров нардепа Николая Тищенко и экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого. Их депутат представил как доказательство коррупции ближайшего окружения Зеленского, которое указывает, что президент и глава его Офиса Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого в столице.
Также мы писали о том, что в Офисе Зеленского отреагировали на пленки Лероса и заявили, что это "субъективное оскорбительное мнение".