Сегодня, 2 октября, от пневмонии в Тернопольской области умер врач Иван Венжинович. Тест на коронавирус, которые делали доктору, оказался негативным.

Об этом пишет Почаевская районная клиническая больница на своей странице в Facebook. А о подробности течения болезни сообщает Тернопольское интернет-издание "20 минут".

В понедельник, 28 сентября, Венжинович попал в больницу с двусторонней пневмонией. Но тесты ПЦР-тест на коронавирус оказался негативным.

На плакаты и билборды, посвященные борьбе с коронавирусом врач попал после того, как дал интервью Associated Press. Журналисты делали репортаж о лечении COVID-19 в украинских больницах, в том числе и в той, где работал Иван Венжинович. Именно тогда они сделали его фотографию, которая быстро стала популярной и превратилась в символ борьбы с вирусом.

Иван Венжинович умер на 51 году жизни. В больнице, в которой в последние дни жизни он оказался пациентом, Иван проработал 25 лет. Все, кто его знал и работал с ним рядом отзываются о докторе как о самоотверженном борце за чужие жизни.

Администрация и коллектив больницы, в которой он работал, выражает в своем сообщении соболезнования его родным и коллегам.

"Пусть добрая светлая память навсегда останется в сердцах каждого, кого он знал, лечил, любил и уважал.", - говорится в сообщении.

Напомним, опрос показал, что более половины украинцев не доверяют официальным данным о количестве заразившихся коронавирусом.

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