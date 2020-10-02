Октябрь начался в Украине с коронавирусных антирекордов.

В конце предыдущего месяца число новых инфицированных превысило четыре тысячи человек в день. И 1-2 октября ниже этой цифры показатель не падал, более того - ежедневно брал новые высоты.

Разбирались, почему так произошло.

Больше ПЦР-тестов

Антирекорды идут последние три дня - с 30 сентября по 2 октября.

В последние два дня было сделано максимальное за последние десять дней количество тестов. 1 октября оно превысило 30 тысяч тестирований. На следующий день - больше 29 тысяч.

Когда в предпоследний раз проводили такое же число ПЦР-исследований - 26 сентября - был еще один антирекорд в 3 833 случая.

То есть корреляция между ростом тестирований и выявлением новых инфицированных ковид - очевидная. И данная тенденция в принципе положительная - массовое тестирование во всем мире названо одним из главных способов остановить болезнь без введения тотального карантина.

При этом выявляемость заболевания (у какой доли тестируемых находят "корону") держится на том же уровне, что и в последние дни - в среднем на уровне 14-15%.

То есть антирекорды последних трех суток вызваны ростом тестирования.

Дата Новых случаев Смертей ПЦР-тестов 2 октября 4 633 68 29 527 (15,69%) 1 октября 4 069 64 30 167 (13,49%) 30 сентября 4 027 64 27 572 (14,61%) 29 сентября 3 627 69 24 168 (15,01%) 28 сентября 2 671 37 16 533 (16,16%) 27 сентября 3 130 56 24 049 (13,02%) 26 сентября 3 833 76 29 273 (13,09%) 25 сентября 3 565 70 27 497 (12,97%) 24 сентября 3 372 52 26 779 (12,59%) 23 сентября 3 497 63 22 895 (15,27%)

Статистика Минздрава по коронавирусу за последние 10 дней

Другое дело, что в целом за последнее время выявляемость заболевания выросла. Если в первой половине сентября она держалась на уровне 10-12%, то к октябрю вышла на уверенные 14-15%.

То есть растет и количество тестов, и сам коронавирус заражает больше людей.

Украина, Россия и Европа

Но проблемы не только в Украине. В Европе действительно началась вторая волна коронавируса (о том, почему в Украине не вторая волна, а взрывной рост, "Страна" недавно поясняла).

В последнее время наша страна, которая держала 3-4 место по приросту новых случаев ковид, упала на уверенную пятую позицию. Это произошло потому, что Франция и Испания начали резко наращивать заболеваемость.

Впрочем, радоваться особо нечему. Указанные в таблице страны опережают нас по абсолютным показателям. Если же посмотреть на число зараженных в перерасчете на миллион человек населения, то картина будет несколько другой.

По данным за 1 октября, указанные пять стран расположатся в таком порядке:

Франция - 214 случаев на миллион человек Испания - 204 Украина - 109 (при населении 37 миллионов - это зимние данные Кабмина) Британия - 103 Россия - 27

То есть при такой методике подсчета Украина будет уже на третьей позиции среди указанных стран.

Но скорее всего ситуация еще хуже. Потому что по тестам наша страна по-прежнему занимает последние места в Европе.

По охвату ПЦР-исследованиями на один миллион человек мы на третьей позиции от конца. В компании Молдовы, Боснии, Албании.

Это значит, что наращивание тестов, которое, как видим, у нас происходит, все равно находится на уровне беднейших стран и не может догнать не то что западные страны, но и Россию, которая тестирует в шесть раз больше людей.

Все это значит, что эффективность украинской медицины по-прежнему крайне низка, и от удара недавних "реформ" она не смогла оправиться даже после миллиардных коронавирусных вливаний.

"Страна" анализировала закрытое совещание в Минздраве, запись которого мы опубликовали. На нем директора лабораторий по тестированию на ковид жаловались на свои проблемы.

Главная - с кадрами. Нет врачей, чтобы делать исследования. В итоге пациенты ждут результатов тестов по несколько дней, за которые можно запустить болезнь или вообще ею заразиться, находясь в больнице.

Вторая проблема здесь - коррупция, когда тестируют первым делом не группы риска (люди, у которых есть симптомы), а тех, кто платит (как правило бессимптомных). В итоге картина по заболевшим еще сильнее смазывается.

Прогнозы и карантин

Поэтому о реальной ситуации с коронавирусом известно в стране немногим людям.

Один из таких - главный санврач Виктор Ляшко, который не исключил, что на карантин придется уходить еще до местных выборов. А сегодня он заявил, что школьные каникулы могут начаться этой осенью на десять дней раньше.

Но если решение об ужесточении карантина и последует, оно скорее всего будет политическим. Поэтому до выборов серьезного локдауна ждать скорее всего уже не стоит. Он может пошатнуть и без того не лучшие позиции партии власти на этих выборах, раздув пламя "карантинного сепаратизма", когда местные власти отказываются внедрять предписанные центром ограничения.

При этом вариант "отложить выборы, объявив карантин" выглядит еще хуже: рейтинг власти со временем падает, и лучше проводить выборы сейчас, пока "Слуга народа" еще возглавляет общенациональный партийный рейтинг - пусть и при очень серьезном падении.

Зато растет "рейтинг" коронавируса. Если экстраполировать на октябрь данные августа и сентября, когда число новых пациентов росло по 100-120% в месяц, к местным выборам в Украине будет 7-8 тысяч ковид-положительных в день.

Поэтому если и будут вновь возвращаться к тотальному карантину, то уже после выборов. Насколько велика такая вероятность?

Она зависит не только и может быть даже не столько от динамики заболеваемости, но и от того как поведут себя страны Европы.

Если большинство стран ЕС начнут вновь объявлять локдаун (а слухи об этом ходят все более настойчивые), то тогда есть вероятность, что и Украина последует за этим. Тем более, что "западные партнеры" наверняка будут влиять на Киев, чтоб ввели тотальный карантин и не "открывались от коллектива". И тут уже вопрос смогут ли наши власти выдержать это давление с учетом крайне тяжелых последствий "локдауна" для украинской экономики.