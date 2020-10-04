Воскресенье, 4 октября - выходной. Есть отличная возможность отдохнуть и провести время с близкими. Желаем читателям "Страны" отличного дня и публикуем гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, дополнительно - асторопрогноз на целый месяц.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам в этот день рекомендовано не переживать из-за мелочей, а также не делать из мухи слона. Если что-то пойдет не по-вашему, то не делайте из этого трагедию, ведь на самом деле ничего страшного не случилось.

Телец (21.04 - 20.05)

Для Тельцов сегодня риски не будут оправданными. Возможно, вам покажется, что есть возможность сорвать большой куш, но такие ощущения обманчивы. Наслаждайтесь этим хорошим днем и не влипайте в аферы.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам важно не торопиться в принятии решений, которые связаны с личной жизнью и любимым человеком. Умерьте пыл, не рубите с плеча. Вы пожалеете о сказанном или сделано ровно через минуту после случившегося.

Рак (22.06 - 22.07)

Совет дня для Раков - не позволять влиять на свои сегодняшние решение старым воспоминаниям, которые могут нахлынуть. Дважды в одну реку не войдешь. Поэтому делайте один резкий шаг вперед и уверенно идите в новую жизнь.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов сегодня могут возникнуть споры или конфликты из-за денег. Однако их удастся оперативно разрешить, если вы не будете сами провоцировать оппонента и заставлять его признавать свою неправоту.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев день будет наполнен радостными эмоциями близких, короткими увлекательными путешествиями. Постарайтесь выжать из этих прогулок максимум для здоровья и души.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам рекомендовано уделить внимание здоровью, спорту, физическим нагрузкам, чистоте вокруг себя. Попутно не забудьте выбросить плохие мысли из головы.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Представителям этого знака нужно переместиться из виртуальной в настоящую реальность. Отложите подальше свои гаджеты - за окном осень и она удивительная. Наслаждайтесь золотой листьев и последними деньками тепла.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Настало время попросить людей о просьбе, которую вы так боитесь и стесняетесь озвучивать. Вам пойдут навстречу и для человека это не составит труда. Главное, не забудьте его потом отблагодарить от чистого сердца.

Козерог (22.12 - 20.01)

Вместе помогать легко. Сегодня настало время обьединить усилия со своими единомышленниками и совершить благое дело. Пошлите в чью-то жизнь своими добрыми поступками лучик света.

Водолей (21.01 - 20.02)

Позвоните или иным способом дайте наконец ответ тем, кто ждёт его от вас. Вторую половину для можете потратить на уборку дома, шоппинг или же отвезите на СТО автомобиль для осмотра.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Бережно относитесь к финансам. Возможно, некто захочет посягнуть на ваши деньги или имущество. Во избежание этого не заключайте сделки, не давайте в долг, не участвуйте в акциях и лотереях.