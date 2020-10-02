В четверг, 1 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон с поправками в государственный бюджет на 2020 года, который позволит Кабинету министров снять ограничения на зарплаты в государственных компаниях.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Согласно тексту одобренного главой государства закона, правительство получило право сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, действующих в период карантина в рамках борьбы с распространением коронавирусной болезни Covid-19 в Украине.

Единственное условие, которое должно соблюдаться при принятии Кабмином соответствующего решения, - оно не должно ограничивать конституционные права и свободы.

Стоит отметить, что отмена ограничений на зарплаты членам наблюдательных советов в государственных компаниях является одним из условий Международного валютного фонда (МВФ), которое украинским властям необходимо выполнить для получения нового транша. Об остальных условиях сотрудничества с Фондом читайте в нашем материале.

Ранее мы писали, что 29 апреля Кабмин постановил, что максимальная зарплата топ-менеджеров и членов набсоветов во время карантина не должна превышать 10 минимальных зарплат, а именно 47 тысяч 230 гривен в месяц. 28 Конституционный суд удовлетворил представление Верховного Суда о признании данного постановления неконституционным.