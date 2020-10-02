В пятницу, 2 октября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы, по результатам которой своих соперников получил луганский футбольный клуб "Заря".

Так, "Заря" попала в группу G вместе с португальской "Брагой", английским "Лестером" и греческим клубом АЕК.

Групповой этап Лиги Европы стартует 22 октября и продлится до 10 декабря. В плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы.

Отметим, что "Заря" - единственная команда, которая представит Украину в группе Лиги Европы. "Десна" и "Колос" не прошли в групповой раунд, уступив "Вольфсбурга" и "Риеке", соответственно, в третьем раунде квалификации турнира.

Ранее мы писали, что "Заря" обыграла "Колос" со счетом 1:0.

Также сообщали, что один игрок луганской команды входит в список топ-бомбардиров украинского чемпионата в этом сезоне.