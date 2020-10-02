Актриса и модель Мария Фокина отреагировала на увольнение и с должности замглавы украинской делегации ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Витольда Фокина, который приходится ей дедушкой. На своей странице в соцсети актриса опубликовала фото с дедушкой и написала слова поддержки.

По словам внучки Витольда Фокина, люди останавливают ее на улицах, чтобы передать слова поддержки ее дедушке.

"Очень приятно, сколько теплых слов, сказали и написали о моем прекрасном и умнейшем дедушке. Спасибо всем, за такие слова и Вашу любовь. Заходя в магазин, ко мне подходят люди и выражают своё восхищение им и его силе! Заходя в аптеку, такие же слова! Я верю в Украину!" - написала в Instagram Мария Фокина.

Подписчики актрисы написали много слов поддержки и порекомендовали не обращать внимание на хейтеров.

"Ваш дед кремень! Дай бог еще много лет жизни!", "Крепкого здоровья дедушке и долгих лет! Умнейший, самодостаточный и смелый человек!", "У него есть еще порох в пороховнице!", "Твой дед в любом случае - легенда, и в твоей жизни он джокер, береги себя и цени годы деда", - пишут в комментариях.

Напомним, во вторник, 29 сентября, Витольд Фокин, выступая в Раде, еще раз повторил свой тезис о том, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей. Также он заявил, что главным виновником продолжительного конфликта на востоке Украины является экс-президент Петр Порошенко. Кроме того, Фокин высказал мнение, что причастность России к военному конфликту на Донбассе не доказана. За эти заявления его раскритиковал глава МВД Арсен Аваков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Уже в среду, 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Фокина с должности зампреда украинской делегации в ТКГ.