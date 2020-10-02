В Чернигове обстановка накануне местных выборах обостряется. На днях исключенный из президентской фракции нардеп Антон Поляков опубликовал видео, как "слуга народа" Олег Семинский якобы прокалывает шины припаркованным в городе авто. Впрочем, по словам Семинского, эти машины за ним следили, а колеса он не пробивал, а спустил.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, 28 сентября Антон Поляков, который баллотируется в мэры Чернигова от партии "За майбутне" опубликовал у себя в Telegram-канале видео с мажоритарщиком от фракции "Слуга народа" по 205-му округу Черниговской области Олегом Семинским.

На кадрах запечатлено, как в Чернигове Семинский в сопровождении нескольких охранников подходит к припаркованным у обочины автомобилям, а именно Daewoo Lanos и Audi Q7, и повреждает их шины. После чего они уходят, попутно вступая в словесную перепалку с другой группой мужчин.

Нардеп Семинский рассказал "Стране", что на место, где случился инцидент с автомобилями, он прибыл из-за конфликта, который начался из-за рекламных бордов между "слугами народа" и "Евросолидарностью".



"Все началось 17 марта 2020 года. ФЛП "Салий Наталья" заключил договор аренды с рекламной компанией на 10 рекламных бордов в Чернигове на сентябрь и октябрь для предвыборной компании партии "Слуга народа". А именно кандидата в меры Юрия Тарасовца. 1 сентября рекламная компания сообщила, что она разрывает договор аренды. При этом не уточняя причин. ФЛП "Салий Наталья" обратился ко мне с заявлением, что происходит беспредел. Как мне потом объяснил руководитель рекламной компании Александр Ткаченко, на него давит мэр города Владислав Атрошенко, который является членом партии "Европейская солидарность". По словам Ткаченко, Атрошенко потребовал разорвать договор аренды так как это реклама конкурирующей партии", – рассказал Семинский.

По словам депутата, в понедельник, 28 сентября, когда он находился в Чернигове, ему познали и сказали, что рекламная компания начала демонтаж бордов с рекламой Юрия Тарасовца. Поэтому он поехал на место, где это происходило.

Что касается автомобилей, запечатленных на видео, по словам нардепа, они больше месяца преследуют его, потому он спустил им шины и написал заявление в полицию.



"Недалеко от рекламного борда я заметил два припаркованных автомобиля Daewoo Lanos и Audi Q7. Эти автомобили я вижу в поле зрения не впервые, а больше месяца. Они неоднократно создавали провокации на дороге, следили за мной. Я подошел к ним и спустил колеса: не проколол, а спустил. Это я сделал для того, чтобы они не смогли уехать до приезда полиции. Я вызвал полицию, чтобы написать на них заявление, что в последствии и сделал. Также я написал заявление в СБУ и ГБР по факту слежки за государственным деятелем", – сообщил Семинский.

Приводим видео инцидента, опубликованное Поляковым:

Напомним, "Страна" писала о том, как упомянутый Семинским мэр Чернигова Владислав Атрошенко заразился коронавирусом.

Также мы сообщали, что, по данным социологов, в рейтинге партий на местных выборах лидируют "Слуга народа", "Оппоплатформа" и "Евросолидарность".