В Херсонской области нашли убитого военнослужащего, подозреваемого в преступлении полиция задержала.

Об этом сообщает региональное управление полиции Херсонской области на своей странице в Facebook.

Событие произошло в четверг, 1 октября, в одном из сел Каланчакского района, где и было найдено тело молодого военнослужащего. Предварительной причиной смерти полиция назвала механическую асфиксию, то есть удушение. Для выяснения окончательной причины смерти нужны результаты судебно-медицинской экспертизы. На момент гибели парню было 26 лет.

Полицией установлено, что в совершении убийства подозревается 25-летний военнослужащий, сотрудники полиции провели первоочередные следственные действия и продолжают выяснять обстоятельства дела.

По предварительным данным между двумя мужчинами произошла ссора, в результате которой подозреваемый задушил коллегу.

Сейчас военнослужащий задержан. Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, ранее мы рассказывали о мужчине , который задушил женщину прямо в день развода и получил 10 лет тюрьмы в России.

Также мы сообщали об убийстве завуча школы в Тернополе, подозреваемый в котором повесился.