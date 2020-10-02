В Германии отдельные виды грибов все еще могут быть заражены радиоактивным цезием (цезий-137), что связано с аварией на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году.

Об этом говорится в отчете Федерального управления по радиационной защите ( BfS ), опубликованном на сайте ведомства.

Специалисты предупреждают немецких грибников, что особенно опасен в этом отношении Баварский лес и окраина Альп.

"Если вы собираете грибы сами, к этому стоит присмотреться. Особенно в Баварском лесу или на окраине Альп, например, стерневые грибы, подберезовики или лисички с желтым стеблем могут иметь высокий уровень цезия", - говорится в отчете.

В отчете указывается, что после аварии на реакторе в Чернобыле в начале мая 1986 года в этих районах во время пролета радиоактивных воздушных масс прошел дождь, вымывший радиоактивные частицы из атмосферы. А радиоактивный цезий легко усваивается лесными грибами из лесных почв.

Но при этом специалисты говорят, что не стоит опасаться негативных последствий для здоровья из-за употребления зараженный радиацией грибов, если есть их не более 250 граммов в неделю.

Ранее "Страна" писала о том, что в Чернобыльском заповеднике поймали охотников за радиоактивными грибами.

Также мы сообщали, что в Чернобыльском заповеднике показали редкие фото диких хозяев леса.