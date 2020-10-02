Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев подхватил коронавирусную инфекцию. В связи с этим его обязанности временно будет выполнять первый замглавы НАК Сергей Перелома.

О том, что он получил положительный тест на Covid-19, Коболев рассказал на своей странице в Facebook в пятницу, 2 октября.

"Вчера прилетел из командировки, сдал тест, к результату нигде не появлялся. Положительный результат получил час назад (в пятницу, 2 октября), предупредил всех, с кем контактировал", – написал Коболев.

Он добавил, что уходит на самоизоляцию, совещания будет проводить онлайн, а его обязанности будет выполнять Перелома.

"Чувствую себя хорошо, надеюсь, что обоняние не упущу, ни реальной, ни деловой. Все совещания, встречи и интервью переношу в онлайн. К этому не привыкать - менеджмент и сотрудники Нафтогаза преимущественно на дистанционной работе с марта, и о плюсах такого формата я уже неоднократно рассказывал. На время моей самоизоляции выполнять мои обязанности будет Сергей Перелома", – поделился Коболев.

Напомним, вчера мы писали, что мэр Чернигова Владислав Атрошенко заразился коронавирусом, а днем ранее сообщали о наличии Covid-19 у городского головы Краматорска Андрея Панкова.

Первый заместитель фракции "Слуги народа" в парламенте Александр Корниенко тоже подхватил коронавирус.

Между тем, мэр Тернополя Сергей Надал, у которого в начале сентября выявили Covid-19, недавно заявил, что полностью здоров.