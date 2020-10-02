В Офисе президента не намерены комментировать "пленки Лероса" - обнародованные депутатом записи разговоров нардепа Тищенко с экс-депутатом Киевсовета Денисом Комарницким. Также у Зеленского не будут оценивать обвинения в коррупции от Гео Лероса.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель сообщает "Украинская правда".

"На обнародованных пленках разговор лиц, не имеющих никакого отношения к Офису президента. Там есть субъективное оскорбительное мнение частного лица, которое озвучивает посторонние фамилии, не связанные с разговором", - сказала Мендель.

По данным пресс-секретаря Зеленского, этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы.

"Офис президента не может оказывать квалифицированную оценку любым аудио- или видеоматериалам, тем более вмешиваться в деятельность правоохранительных органов, которая должна быть прозрачной", - заявила Мендель.

Напомним, нардеп Гео Лерос обнародовал записи разговоров "слуги народа" Николая Тищенко и экс-депутата Киевсовета Комарницкого. Они презентовались Леросом как доказательство коррупции ближайшего окружения Зеленского, так как они указывали на то, что президент и глава его Офиса Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого в столице.

Также мы писали о том, что Гео Лерос написал на Зеленского заявление в полицию.