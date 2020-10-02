В Минобороны Армении заявили об обстреле столицы Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта азербайджанскими военными. В результате удара пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом в пятницу, 2 октября, со ссылкой на слова представителя армянского ведомства Арцруна Ованнисяна сообщает РИА Новости.

"В результате обстрелов ВС Азербайджана в Степанакерте множество раненых, пострадал МЧС Карабаха, а также гражданская инфраструктура города", - заявил сотрудник Минобороны.

По его словам, азербайджанские войска также нанесли удары по городу Гадрут в Нагорном Карабахе из реактивных систем залпового огня "Смерч", есть раненые среди мирных жителей.

В то же время Минобороны Азербайджана подтвердило обстрел населенного пункта Сабиркенд Шамкирского района, поселков Гузанлы Агдамского района, Агдам Товузского района и Амирли Бардинского района Нагорно-Карабахской Республики.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана.

Уже 30 сентября Азербайджан заявил, что намерен продолжать военную операцию в регионе до тех пор, пока из региона не будут выведены все армянские силы.

В свою очередь что президенты Российской Федерации, Франции и США призвали руководителей Армении и Азербайджана немедленно прекратить вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Сегодня в МИД Армении заявили, что власти готовы начать переговоры по прекращению огня в регионе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ в Европе.