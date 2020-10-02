Министерство внутренних дел потратило почти все 2,7 миллиардов гривен, выделенных в июне на доплаты тем сотрудникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. Теперь глава ведомства Арсен Аваков просит у правительства еще почти 2 миллиарда.

Об этом со ссылкой на письмо Авакова Денису Шмыгалю сообщает экспертная организация StateWatch.

Так, Арсен Аваков просит у премьер-министра Дениса Шмыгаля предоставить дополнительные 1,979 млрд гривен на доплаты полицейским из Фонда борьбы с Covid-19 во время карантина. Указано, что Кабмин своим постановлением №485 от 10 июня уже выделял на доплаты полиции 2,249 млрд грн. По состоянию на конец августа потрачено 99,4% выделенных средств, а именно 2,237 млрд грн.

В письме сказано, что на доплаты 50% оклада полицейских для обеспечения правопорядка и безопасности граждан с 1 августа по 31 ноября 2020 необходимо еще 1,979 млрд гривен. Эти средства могут получить 54 352 полицейских, оклад которых в среднем составляет 15,34 тыс грн на человека, а доплаты соответственно составят 7,67 тыс грн.

Напомним, что ранее глава МВД Арсен Аваков уже направлял премьер-министру Денису Шмыгалю письмо, в котором речь шла о необходимости выделить его ведомству из коронавирусного фонда около около 2,5 миллиардов гривен. В начале июня правительство одобрило такое решение.

Также мы сообщали, что Комитет Рады по вопросам бюджета не хотел выделять МВД 2,7 млрд грн, потому что доплаты были рассчитаны не только на сотрудников МВД, задействованных в противодействии эпидемии коронавируса, но и на других правоохранителей и сотрудников.