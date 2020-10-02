В пятницу, 2 октября, в Киеве состоялось открытие памятника одного из идеологов движения за независимость в Индии - Махатма Ганди.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

Памятник установили в самом сердце столицы - в ботаническом саду имени Александра Фомина и был открыт в сотрудничестве посольства Индии в Украине и Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Махатма Ганди был одним из идеологов и руководителей движения за независимость Индии от Великобритании. И является одной из самых почитаемых личностей на своей родине. Также он проповедовал философию ненасилия и мирных перемен.

Монумент установили в честь 150-летия Махатма Ганди, которого еще называют "апостолом мира".

Партха Сатпатхи, посол Индии в Украине, на церемонии открытия памятника сказал: "Первый вопрос, который я задаю себе, когда я думаю о Махатме Ганди - это то, насколько он сегодня, как же, как раньше, известен, популярен и важен, и какая его роль в сегодняшнем мире. Я считаю, что его роль будет только расти в будущем".

ответственность за граффити на монументах и памятниках.

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