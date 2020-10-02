Очередное заседание по делу об убийстве Олеся Бузины в четверг, 1 октября, было сорвано. На этот раз - по причине неявки группы прокуроров из Офиса генпрокурора Украины. Об этом "Стране" сообщил адвокат матери убитого Артем Захаров.

По его словам, прокуроры просто не пришли на заседание, никого не предупредив и не объяснив причины.

Напомним, что эта группа прокуроров была создана по поручению генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая на встрече с мамой Олеся, Валентиной Павловной, обещала помочь разобраться в ситуации. Об этом "Страна" ранее подробно писала. За расследование дела по заказчикам и организаторам убийства Олеся Бузины с июня 2020 года отвечают прокуроры Офиса Генпрокурора, осуществляющих процесуальне руководство.

"Неявка прокуроров сорвала судебное заседание. Никаких причин и пояснений Офисом Гепрокурора суду представлено не было", - заявил "Стране" Захаров.

При этом сторона обвиняемых на заседание явилась. По инсайдерской информации, прокуроры "забыли" подписать постановление об изменении группы прокуроров, поскольку в связи с реорганизациями изменились названия должностей в прокуратуре Киева и Офисе ГП. Так что прокуроры просто не явились в суд.

Теперь адвокат собирается подать жалобу в Офис Генпрокурора. По мнению Захаров, такое безответственное отношение Офиса генпрокурора говорит о нежелании поставить точку в деле Бузины. И о продолжении блокирования расследования и рассмотрения дела.

"Безолаберность, халатность и полный хаос в Офисе Генпрокурора при нынешем руководстве. Пустые обещания Венедиктовой разобраться с ситуацией. Никто ничего не делает", - возмущен Захаров.

Ранее "Страна" писала о том, что обвиняемый в убийстве Бузины Медведько объявил отвод прокурору из-за мемов в Facebook.

Также мы сообщали, что адвокат подозреваемых в убийстве сорвал заседание, придя без маски.