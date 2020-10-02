Нардеп от "Слуги народа" Людмила Марченко заявил о готовности предоставления Украиной военной помощи Азербайджану.

Об этом она сообщила в эфире телеканала "Украина 24".

"Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, идет речь и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно. Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", - сказала Марченко.

На это заявление быстро и резко отреагировал глава МВД Арсен Авакова в своем Twittеr.

"Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной", - написал глава МВД.

Отметим, что о роли Арсена Авакова в определении политики Украины в отношении конфликта в Нагорном Карабахе "Страна" уже подробно писала на днях.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. "Страна" писала о том, что происходит на четвертый день войны в регионе.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался с коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном после эскалации конфликта и пообещал повлиять на стабилизацию ситуации.

Между тем, президенты Российской Федерации, Франции и США призвали руководителей Армении и Азербайджана немедленно прекратить вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.