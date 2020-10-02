В Чернигове в ночь на 2 октября, произошел акт хулиганства. Здесь группа неизвестных молодчиков ночью напала на пассажирский автобус.

Об этом сообщила в соцсети компания-перевозчик "Автолюкс".

"Сегодня случилось чрезвычайное происшествие. Неизвестные люди в масках совершили нападение на пассажирский автобус сообщением Киев - Чернигов.

По свидетельству водителя, автобус двигался в 00:30 по улице Общественной в городе Чернигове, когда неожиданно на дорогу выбежали неизвестные лица в масках и начали бить автобус тупыми предметами. В результате нападения в автобусе повреждено лобовое стекло, и полностью выбиты боковые рамы.

Водитель автобуса физически не пострадал, но до сих пор находится в шоковом состоянии. На момент нападения, пассажиров в автобусе, к счастью уже не было. На место происшествия была вызвана полиция и оформлены необходимые документы.

"Автолюкс" обращается к мэру города Чернигова Владиславу Атрошенко и к депутатам местного совета с просьбой обратить внимание на сложную ситуацию с пассажирскими перевозками, сложившуюся в Чернигове и области, и требует обеспечить независимое расследование этого случая, который не достоин цивилизованной европейской страны", - заявили в пресс-службе компании.

Напоминаем, регулярные автобусы начали курсировать по рейсу Киев - Чернигов с 9 сентября.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что суд оставил под стражей всех атаковавших автобус с членами организации "Патриоты за жизнь".