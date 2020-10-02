Горсовет Харькова отреагировал на появившиеся в соцсетях слухи о смерти мэра Геннадия Кернеса, который лечится от последствий коронавируса в немецкой клинике "Шарите".

Сообщения стали появляться регулярно последнее время на разных ресурсах.

В Харьковском горсовете заверили, что слухи о смерти градоначальника не соответствуют действительности и в настоящий момент нет никакой угрозы его жизни.

"Харьковский городской совет и его исполнительный комитет со всей ответственностью заявляют: жизнедеятельности и работоспособности городского головы Геннадия Кернеса угрозы нет. Волна слухов о его якобы смерти, накрывшая вчера вечером харьковские паблики и соцсети - не более, чем фейк, изготовлением и распространением которого занимаются политические оппоненты действующего мэра, в том числе и те, кто конкурирует с ним за должность городского головы на предстоящих выборах", - говорится в заявлении на сайте Харьковского горсовета.

Авторы документа объясняют отсутствие видеообращения Кернеса к харьковчанам запретом на использование гаджетов, который действует в отделении берлинской клиники "Шарите", где находится городской голова.

"Отделение, в котором находится Харьковский городской голова, имеет четкий регламент своей работы, который не предусматривает у пациента и тех, кто его навещает, никаких гаджетов. Именно этим объяснятся отсутствие какого-либо видеообращения Геннадия Кернеса к горожанам", - говорится в заявлении.

Авторы официального заявления ссылаются на официальное письмо профессора клиники Норберта Сутторпа, который дал оценку здоровью Кернеса.

"Он прогрессирует с каждым днем, и мы надеемся на его полное выздоровление", - цитируют письмо Сутторпа.

"Акцентируем внимание на том, что клиника "Шарите" является одним из лучших лечебных заведений мира, которое никогда не ставит свою репутацию под удар сокрытием или фальсификацией информации о здоровье своего пациента", - говорится в заявлении Харьковского горсовета.

Напомним, Геннадий Кернес подхватил коронавирус, который вылился в двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в больницу Харькова в тяжелом состоянии, а в ночь на 17 сентября его самолетом перевезли из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите" .

Ранее "Страна" писала о том, что партия Кернеса выдвинула своего лидера в мэры Харькова. Также мы сообщали, что в горсовете Харькова отрицают, что Кернеса заразили коронавирусом по заказу Авакова и Кучера.