Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской состоится во вторник, 6 октября в Берлине.

Об этом со ссылкой на заместителя официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер сообщает TACC в пятницу, 2 октября.

"Во вторник, 6 октября, канцлер в 15:00 проведет встречу со Светланой Тихановской", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основной темой переговоров станет ситуация в Беларуси, которая произошла после президентских выборов.

Напомним, ранее Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Литву. Французский лидер пообещал ей помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в республике, а также поспособствовать и освобождению политических заключенных.

Также сообщали, что власти Германии отказались признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси, несмотря на его инаугурацию.