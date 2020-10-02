Компания "Молодовагаз" зарезервировала ресурс в украинских подземных хранилищах, что может энергетическую безопасность Молдовы и снизить зависимость от единственного поставщика газа, российского госконцерна АО Газпром.

Об этом сообщает генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Ежедневно "Молдовагаз" планирует передавать от 1,5 до 3 млн куб. м. газа на хранение в Украине. Закачка проходит по трансбалканскому коридору.

Объем ресурса, который компания "Молдовагаз" планирует закачать за октябрь и ноябрь в украинские подземные хранилища - около 100 млн м3., первые поставки уже начались. Эти объемы поставят потребителям "Молдовагаз" с декабря 2020 по февраль 2021 года.

"Подобный запас гарантирует энергетическую безопасность Молдовы и снижает зависимость от единственного поставщика газа.", - отметил Сергей.

Суммарное потребление природного газа правобережной частью Республики Молдова находится в пределах 1млн куб. м. , свыше 80% приходятся на холодное время года.

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