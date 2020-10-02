В пятницу, 2 октября, президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонные переговоры.

Об этом сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".

Так, Путин и Лукашенко обсудили по телефону вопросы двусторонней и мировой повестки. В частности, речь шла о ситуации в Нагорном Карабахе, а также обстановке внутри Беларуси и России в связи с европейскими проблемами. Кроме того, президенты поговорили о коронавирусе.

Путин и Лукашенко коснулись темы восстановления транспортного сообщения между странами, а также обсудили итоги "Славянского братства-2020" и VII Форума регионов.

Напомним, в сентябре в Кремле назвали Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Также мы писали о том, что Александр Лукашенко лично встречался с Владимиром Путиным уже после выборов. "Страна" писала, о чем договорились Путин и Лукашенко в Сочи.