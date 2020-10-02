Правительство утвердило суммы выплат для пострадавших от смертельных пожаров на Луганщине. За утраченное жилье сумма компенсации составит 300 тысяч гривен, а семьи погибших получат по 200 тысяч гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время поездки в Луганскую область, сообщается на сайте Кабмина.

"И в прошлый, и в этот раз стратегия государства остается аналогичной. Сумма средств из резервного фонда будет выделено непосредственно, когда будет возможность посчитать убытки", - заявил Шмыгаль.

Премьер уточнил, что пострадавшие от пожаров получат за полностью утраченный дом 300 тысяч гривен, 50 тысяч гривен выделят на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 тысяч гривен - возмещение потерь. Семьям погибшихм в результате пожаров будет выплачено по 200 тысяч гривен.

По словам премьер-министра Шмыгаля, по состоянию на сейчас от огня пострадало почти 19 000 га лесных насаждений, ряд населенных пунктов и 250-300 домов.

Ранее "Страна" писала о том, что Спасатели назвали восемь наиболее опасных участков пожаров в Луганской области.

Также мы сообщали, что площадь пожаров на Луганщине увеличилась до 13 тысяч гектаров.