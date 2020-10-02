Члены избирательных участков, оборудованных в тюрьмах и медучреждениях, будут проходить ПЦР-тест на коронавирус не позднее, чем за 72 часа до выборов. Их допустят к работе только при наличии отрицательного результата. Такое же требование выдвигается ко всем людям, которые будут обеспечивать проведение голосования.

Об этом со ссылкой на данные ЦИК пишет УНН.

Так, к работе на специальных избирательных участках, образованных в стационарных учреждениях здравоохранения и учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах, будут допускаться только те люди, у которых есть отрицательный ПЦР тест на коронавирус. Это правило распространяется на членов избирательной комиссии, официальных наблюдателей, полицейских и других лиц, обеспечивающиъ избирательный процесс и находящихся в помещении избирательной комиссии, помещении для голосования.

При этом в случае выявления одного больного все остальные члены комиссии смогут продолжать работу при условии отсутствия симптомов респираторных заболеваний.

"При наличии контакта с больным без применения средств индивидуальной защиты такие члены избирательной комиссии направляются на самоизоляцию в порядке, установленном законодательством", - сказано в сообщении.

По информации ЦИК, изменение члена избирательной комиссии возможна путем внесения соответствующего представления субъектом, который подавал эту кандидатуру в состав комиссии.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что на местные выборы-2020 не пустят украинцев без масок.

Кроме того, мы разбирались, по какой системе будут голосовать украинцы на местных выборах.