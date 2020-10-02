Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал украинские власти вернуть из Сирии 100 украинских граждан, которые пребывают в лагере для беженцев. В ответ на это Офис президента заявил, что дипломаты уже занимаются этим вопросом.

Также на Банковой отметили, что информация о связях украинских граждан, пребывающих в лагере, с Исламским Государством (ИГ) не будет разглашена.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента в пятницу, 2 октября.

Так, вчера Чубаров заявил, что не понимает "отношение Офиса президента Украины" к ситуации с украинскими беженцами в сирийском лагере "Аль-Холл" и отметил, что "для дальнейших шагов нет политического решения".

Сегодня на это заявление ответили в ОП: "Очевидно, что вопрос о возвращении людей именно из той зоны конфликта нельзя сводить к простым медийным "эмоциональным образам о женщинах и детях". Каждый из взрослых, находившихся в этом регионе на территориях, так или иначе контролируемых ИГИЛ, имеет определенную личную историю. Которую нужно досконально изучить... Тем более что подавляющее большинство украинских беженцев в Сирии являются выходцами из временно оккупированного Крыма, где проживают их близкие родственники. Публичное разглашение информации о присутствии наших граждан в Сирии абсолютно точно может привести к притеснениям, задержаниям со стороны специальных органов РФ их близких и лиц, с которыми они контактировали в Крыму", - говорится в заявлении.

В ОП добавили, что с целью эвакуации украинских граждан из лагеря "Аль-Холл" специальные органы Украины проводят ряд практических мер, в частности негласных, по мониторингу ситуации безопасности и поиска действительно возможных путей эвакуации.

"...Украина обязательно вернет домой каждого украинца, который выражает такое желание", - добавили в ОП.

В Офисе президента также призвали представителей Меджлиса крымскотатарского народа не политизировать работу украинской разведки, специальных служб и дипломатов.

"Нашей общей задачей должно быть наработки решений для скорейшего возвращения Крыма под контроль Украинского государства", - подытожили в сообщении.

Напомним, в Сирии с 2011 года продолжается гражданская война, в результате которой погибли около 400 тысяч человек.

Ранее мы писали, что в сирийском городе Рас-эль-Айн взорвался заминированный автомобиль. Там погибли семь человек, среди них двое детей.