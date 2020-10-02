Обнаруженный у Трампа и его жены коронавирус в самый разгар предвыборной кампании может серьезно повлиять на ее ход.

В частности, под вопросом оказались два раунда дебатов, запланированных на 15 и 22 октября. Уже отменены ближайшие предвыборные встречи Трампа с избирателями.

Сами выборы планируются 3 ноября.

Как болезнь может сказаться на их результате анализирует "Страна".

Демократы: "Сам виноват"

Первая полемика 29 сентября оказалась настолько хаотичной и бессвязной, что однозначного победителя из них не вышло. Ожидалось, что две оставшихся дискуссии могут стать решающими и помогут колеблющимся избирателям определиться.

Теперь ситуация зависла.

О том, что он вместе с супругой Меланией заразился, президент сообщил, как и обычно все новости, традиционно через свой "Твиттер".

"Сегодня первая леди и я получили положительный результат на COVID-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это вместе!" - написал Трамп.

Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что тот в состоянии выполнять президентские обязанности. То есть болезнь протекает не в острой форме.

Ранее вирус диагностировали у помощницы Трампа Хоуп Хикс, которая часто встречалась с президентом в последние дни. Подозревают даже, что подхватить инфекцию Трамп мог на тех самых дебатах в Огайо, куда с ним летала Хикс и где он по обыкновению не надел маску (к слову, заразится могут и многие другие работники аппарата Белого дома, которые много контактировали с Хоуп Хикс). Кстати, то, что Трамп и Байден не пожали тогда друг другу руки было запланировано именно из-за коронавируса, утверждали организаторы.

Демократические СМИ поспешили обвинить Трампа, что он, дескать, сам виноват в том, что подцепил болезнь, поскольку пренебрежительно относился к мерам предосторожности.

И теперь, мол, Белый дом и предвыборный штаб Трампа должны будут отвечать на дополнительные вопросы, почему президент так бесцеремонно себя повел в отношении самозащиты. Что может отвернуть от него часть избирателей, особенно учитывая, что на дебатах он похвалился, как Америка сделала победный поворот в борьбе с коронавирусом.

"А сам пренебрег рекомендациями экспертов по предотвращению распространения болезни", - пишет CNN.

Как отмечают американские медиа, болезнь Трампа представляет собой самую серьезную угрозу здоровью действующего американского президента за последние десятилетия.

"В свои 74 года и страдающий ожирением Трамп попадает в категорию самого высокого риска серьезных осложнений от болезни, от которой погибло более 200 000 американцев и более 1 миллиона человек во всем мире", - добавляет телеканал CNN, который настроен чуть ли не критичнее всех к президенту.

Пока неизвестно, как именно президент США будет проходить карантин, пишет BBC.

Согласно указаниям американского Центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний, каждый человек, сдавший положительный тест на коронавирус, обязан в течение 14 дней "не покидать места своего последнего пребывания", и передать властям информацию обо всех людях, с которыми он или она контактировали в последнее время.

Как может повлиять на выборы отмена дебатов

Заражение Трампа, считают опрошенные нами американские эксперты, может оказаться дестабилизирующим фактором и без того напряженном политическом климате и повлиять на ослабевшую из-за эпидемии экономику: индексы на фондовых рынках уже рухнули из-за новостей об инфекции Трампа.

Как именно болезнь президент повлияет на ход предвыборной гонки за месяц до голосования, нет единого мнения.

Одни полагают, что болезнь Трампа не способна существенно повлиять на экономические и политические дела настолько, и, соответственно, это не будет фактором в приближающихся выборах. А возможная отмена дебатов может пойти ему в плюс.

"Трамп сказал все, что хотел на первых дебатах, в частности, поднял тему политического прошлого Байдена и подозрений в его коррупции в Украине. Еще до объявления о его болезни ходили слухи, что следующие дебаты могут не состояться, поскольку команда Трампа опасается, что они могут оттолкнуть от него часть избирателей и снизить его рейтинг из-за его, мягко говоря, эпатажной манеры вести дебаты (он перебивает, хамит, уклоняется от ответов, хотя и оппонент от него не отставал в обзываниях). Кроме того, Трампу не придется вновь отвечать на неудобные вопросы вроде борьбы с коронавирусом (а после его болезни они бы стали еще язвительнее) и экономическим делам", - делится со "Страной" американский политолог Крис Бегала.

Есть также мнение, что Трамп, наоборот, заинтересован в продолжении дебатов, чтобы отправить Байдена в "нокдаун". Ведь в первом раунде он, по мнению экспертов, таки сумел выстоять под напором Трампа.

"Задача Байдена - продемонстрировать уверенность и последовательность. Чтобы победить в ноябре, он должен вызвать у американцев, во всяком случае, у достаточно многих из них, положительную реакцию на саму мысль о его появлении в Овальном кабинете. Особенно важно для него развеять опасения относительно его возраста и живости ума и ни в коем случае не заговариваться и не мямлить, что случалось с ним в прошлом. Задача Трампа - вынудить оппонента оступиться. Его прежние соперники, прежде всего Хиллари Клинтон, могут засвидетельствовать, что на сцене он - дестабилизирующий и непредсказуемый противник. Если ему удастся вывести Байдена из равновесия, это может посеять сомнения в умах нестойких сторонников демократов", - говорит Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си по Северной Америке.

В то же время, отмечает Бегала, американское общество именно сейчас может сплотиться в поддержку президента.

"Одни будут его по-человечески жалеть, другие могут проголосовать за Трампа из чувства сплоченности, ведь болезнь президента - это по сути национальное потрясение", - говорит Бегала.