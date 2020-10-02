Спасатели назвали наиболее опасные участки на охваченной пожарами Луганщине. Их насчитывалось 8, но накануне удалось ликвидировать опасный очаг между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район). Работа спасателей ведется круглосуточно.

Об этом сообщается на странице ГСЧС в соцсети.

По состоянию на 11:00 пятницы, 2 октября, продолжается тушение 7 основных очагов:

между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район) - возгорание камыша и сухой растительности на площади более 110 га.

вблизи Трехизбенка (Новоайдарский район) с распространением в Северодонецк (по данным лесхозов огнем пройдено около 11 тыс. га).

вблизи с. Ольховый (Станично-Луганский район) огнем пройдено 1 тыс. 100 га леса.

возле с. Болотенное (Станично-Луганский район) возгорание свыше 6 га камыша и сухой растительности, огнем повреждено 4 дома (1 жилой, 3 нежилых).

вблизи сел Лобочеве, Геевка (Станично-Луганский район) лесной пожар на площади 300 га.

вблизи с. Чмыровка (Старобельского района) возгорание лесной подстилки на площади около 50 га.

пожар, возникший на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района распространился в направлении с. Александровка и с. Гавриловка. Пройдено огнем более 1 тыс. га леса. Существует угроза распространения на населенные пункты Кудрящивка, Боровеньки, Пурдовка и Щедрищево.

Фото: ГСЧС

Сейчас силы и средства спасателей сосредоточены на защите населенных пунктов Гавриловка, Александровка, Кудрящивка, Боровеньки, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи Боровенек и газораспределительной станции на окраине с. Александровка. В случае осложнения оперативной обстановки из населенных пунктов Боровеньки, Пурдовка и Щедрищево эвакуируют население.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, по которой прошел пожар, составляет более 13 тыс. га. По данным ГСЧС, в результате пожаров погибло 9 человек, и 17 госпитализированы.

Напомним, что вечером 1 октября Офис генпрокурора заявлял, что число погибших в пожарах на Луганщине выросло до 11 человек.

Также мы сообщали, что лесной пожар на Донбассе продолжается с конца августа.