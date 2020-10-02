Волонтер Маруся Зверобой, которая обвиняется в угрозах убийством президенту, намекнула на расправу над лидерами партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Соответствующий пост она опубликовала в Telegram-канале 2 октября.

Так, волонтер опубликовала коллаж из двух частей: фотографии нардепов от "Оппоплатформы" Натальи Королевской, Виктора Медведчука, Юрия Бойко, Вадима Рабиновича, Василия Нимченко и Нестора Шуфрича, а также изображения гранаты Ф-1 и подписи.

"Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались", - сказано в подписи к картинке.

Напомним, Маруся Зверобой вместе с подругой нардепом Софией Федыной в прошлом году записали видеоблог, посвященный президенту Владимиру Зеленскому и его общению с бывшими добровольцами в Золотом. В этом ролике они обсуждали разные способы убийства главы государства. После этого на них завели дело, которое в августе 2020 года передали в суд.

Мы писали о том, что дело против Федины и Зверобой рассмотрит суд во Львове.