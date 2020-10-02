С сегодняшнего дня Беларусь ввела санкционный против Евросоюза в отношении европейских чиновников. Таким образом в республике ответила на санкции со стороны ЕС, о которых сообщалось ранее.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси.

Минск выступает против развития конфронтации, но не может не реагировать на недружественные действия, пояснили в министерстве.

"В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список" - сообщают в МИД.

Отмечается, что Беларусь не будет публиковать свой санкционный перечень "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой". При этом в Минске утверждают, что "единый список невъездных лиц будет действовать в рамках интеграционных объединений с участием республики".

Также в МИД заявили, что дальнейшая раскрутка Европейским союзом "санкционного маховика" может привести к серьезным последствиям. "Например, к выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений", - говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД добавили, что введенные Евросоюзом санкции отразятся на обычных гражданах, в частности, "их безопасности, благосостоянии и экономике".

Напомним, о том, что ЕС планировал ввести ограничения протий действующих белорусских властей из-за ситуации в республике после выборов 9 августа стало известно в конце августа.

Также мы писали, что ранее Великобритания и Канада ввели санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына Виктора и высокопоставленных чиновников республики.