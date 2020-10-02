Мировые политические лидеры пожелали заболевшему COVID-19 президенту США Дональду Трампу и его жене скорейшего выздоровления.

Об этом мы узнали из социальных сетей политиков, а о пожеланиях президента России сообщает его пресс-служба.

Владимир Путин отправил президенту США телеграмму, в которой пожелал здоровья и выздоровления.

"Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом", – написал Путин.

Британский премьер-министр Борис Джонсон выразил надежду, что Дональд Трамп и его супруга Мелания вскоре поправятся и пожелал им всего самого лучшего.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля сообщил на своей странице в соцсети, что за американского президента переживает не только он сам, но и остальные израильтяне. Назвал его своим другом и пожелал скорейшего выздоровления.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус также пожелал Трампу и его первой леди полного и быстрого выздоровления.

Председатель Евросовета Шарль Мишель также высказал Дональду Трампу пожелания скорейшего выздоровления.

Нарендра Моди, премьер-министр Индии написал в своем твиттере что желает своему другу, Дональду Трампу выздоровления и крепкого здоровья.

Отметим, что на момент написания заметки пожеланий выздоровления от официального Киева не было.

Ранее мы писали, что болезнь не мешает Трампу продолжать управлять Америкой, о чем заявил его личный врач. Также мы сообщали, что супруги Дональд и Мелания Трамп чувствуют себя хорошо.