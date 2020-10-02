Российская певица Юлия Чичерина, которая в 2017 году получила паспорт так называемой "ЛНР" и неоднократно выступала на неподконтрольной Киеву части Донбасса, попала под обстрел в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Telegram-канал "Подъём".

Так, Чичерина вместе с мужем Сухрабом Раджабовым попали под обстрел азербайджанских беспилотников в Карабахе на пути к Степанакерту. По данным военкорра Семена Пегова, сейчас они прячутся в укрытии за 40 км от Ханканди.

По словам Раджабова, они с супругой поехали в Карабах добровольцами. Во время обстрела беспилотников члены их группы ранений не получили, однако они еще не выбралась из зоны поражения.

"Вроде бы все обошлось. Без ранений. Они вокруг сейчас, мы еще не доехали, тут вокруг их много летает. Мы в Карабах поехали поддержать, добровольцами", - сообщил Сухраб Раджабов.

Напомним, Юлия Чичерина неоднократно выступала в поддержку т.н. "ЛНР" и "ДНР", а также давала концерты в Луганске и Донецке. А в 2017 году она выпустила клип про Гиви и Моторолу.

Кроме того, сообщалось, что в феврале 2020 года невъездная Чичерина показала фото из "Борисполя", тогда пограничники заявили о провокации.