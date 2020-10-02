Врач и телеведущий Александр Мясников очень жестко прокомментировал ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

В частности, Мясников ответил на слова политика, где последний заявлял, что омские медики, которые пытались спасти его жизнь, якобы были готовы ждать, пока он умрет. Телеведущий ответил, что если бы эти врачи действительно хотели смерти Навального, то он бы умер уже в первый день.

Об этом доктор Мясников написал в cвоем Telegram-канале.

Так, ранее Навальный заявил, что главный врач больницы в Омске "хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей".

Эти слова возмутили Мясникова и он ответил политику. "Послушай, ты (Навальный - Ред.): хотели бы - ты бы еще в первый день сдох", - ответил он.



При этом он добавил, что не будет спрашивать, есть ли у Навального совесть - поскольку "очевидно, что ее нет".

В своем посте Мясников также напомнил, что Навальный обвинил власти России и медиков в своем отравлении. А после этого он снова вернется в страну и будет дышать "одним с нами воздухом".

"Да, это наверно все по закону и правильно - он же российский гражданин. Но с нашей стороны это уже не толерантность, а какое-то малодушное всепрощение!", - возмутился Мясников. Также он добавил, что Навальный должен отвечать по закону за клевету и оскорбления.



Кроме того врач вспомнил о случае из жизни, когда ему пришлось перевязывать рану человеку, который стрелял в него. "Я не испытывал к нему ненависти. А вот к тебе (Навальному - Ред.) испытываю", - подытожил Мясников.

Ранее мы писали, что канцлер Ангела Меркель посещала российского Алексея Навального в берлинской клинике "Шарите".

Также сообщали, что Навальный рассказал, благодаря кому он выжил после отравления.