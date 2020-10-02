Военно-морские силы Украины получили собственный пункт базирования в самом большом порту Украины - "Южный".

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

"Именно в порту "Южный" будет расположен дивизион патрульных катеров типа Island", - сообщил ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин пресс-службе.

Также, по его словам, спустя некоторое время в порту будет размещен и плавучий причал типа ПЖ-61У или его аналог для базирования патрульных катеров.

Раньше территория причала, площадью 2,4 га, использовалась Украинским научным центром экологии моря Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины для базирования его суден - "Владимир Паршин" и "Экоконтроль".

Ранее "Страна" сообщала о церемонии передачи патрульных катеров класса Island в состав ВМСУ, которая состоялась 13 ноября 2019 года в Одессе.

Также мы подробно рассказывали об испытаниях военных патрульных катеров типа Island, которые ранее были употреблении США.