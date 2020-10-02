Бывшая ведущая телеканала Fox News Кимберли Гилфойл, подруга сына президента США Дональда Трампа-младшего, сексуально домогалась своего помощника. Чтобы замолчать эту историю, Fox News заплатил ему $4 млн.

Об этом сообщает CNN.

Сейчас Гилфойл является советницей президента США Дональда Трампа. Она покинула телеканал еще в 2018 году, о причинах увольнения не сообщалось. Однако тогда же журнал HuffPost сообщил, что такое решение связано с сексуальными домогательствами.

Издание рассказывало, что женщина часто требовала, чтобы ее помощник работал в ее квартире, она ходила перед ним без одежды и показывала ему откровенные фотографии мужчин, с которыми у нее была связь. Впрочем, адвокат ведущей назвал подобные заявления безосновательными.

Сама Гилфойл в интервью The New Yorker утверждала, что никогда подобного себе не позволяла. Fox News от комментариев отказался. Представители администрации Трампа также не дали комментариев.

Напомним, ранее бывшая модель Эми Доррис обвинила Трампа в изнасиловании.

Также мы писали, что президент США даст под присягой показания по делу о секс-домогательствах.