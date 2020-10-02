Народный депутат Гео Лерос опубликовал записи разговоров нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко с экс-депутатом Киевсовета Денисом Комарницким, которого Лерос называет "смотрящим по Киеву".

"Я сейчас вам вскрою банду смотрящих Офиса президента, которые орудуют под крышей Зеленского", - пообещал Лерос, недавно исключенный из фракции "Слуга народа".

Судя по звуку, разговоры записаны не по телефону, а из офиса или дома Комарницкого, который разговаривал по громкой связи.

На первой записи Комарницкий рассказывает Тищенко, как уходил от внешнего наблюдения через ресторан Coin, принадлежащий нардепу. И детально поясняет ему, что из заведения проблемно уйти, если его заблокируют правоохранители.

"Он же просматривается этот паркинг и все машину твою знают", - говорит Комарницкий. После этого он говорит Тищенко, что "им с нами не повезло" и "они не тех кусают". И обещает: "Все, Коль, все заберем".

Также экс-депутат Киевсовета сообщает Тищенко, что "наш с нами" (по мнению Лероса, имелся в виду кум Тищенко Андрей Ермак). И говорит, что "сп@женные ванты с моста не нашли. Хорошо спрятали, ха-ха".

Как объясняет Лерос, речь о вантах, которые с Подольско-Воскресенского моста снял подрядчик, которому не заплатили. Строили мост фирмы Комарницкого, которым "Кличко выдал 13 миллиардов гривен, из них 6 на этот мост", утверждает нардеп.

Далее Лерос публикует еще одну аудиозапись - на ней Комарницкий разговаривает с неустановленным народным депутатом. Они обсуждают создание "консолидированной" группы в парламенте для поддержки политики Зеленского, чтобы усилить его позиции в Раде.

Запись смонтировала из обрывков - полный разговор не приведен. На ней Комарницкий говорит, что некий "кипиш" дошел до "Первого" (видимо, Зеленского), после чего "включился Андрей" (видимо, Ермак).

Затем следует новый разговор - снова Комарницкого с Тищенко. На ней Денис снова говорит о том, что за ним ходят "тихари" - то есть слежка спецслужб - и рассказывает, как их опознать. "Тихарь, он идет сквозь века в пожмаканных футболках", - определяет Комарницкий.

"И е@льнички такие неприметно тревожные", - отвечает ему Тищенко.

Комарницкий рассказал, как во время обысков ему сын помогал "прятать оружие по сейфам". А также пропускал документы через шредер. Он поблагодарил Тищенко: "то что ты сделал - неоценимо".

Лерос отдельно опубликовал запись с этого обыска. Видимо, речь о том, как СБУ год назад обыскивала офис Комарницкого, подозревая его в хищениях из столичного бюджета - в частности, на Подольско-Воскресенском мосту.

Лерос считает, что "неоценимой услугой" Тищенко был слив этого уголовного дела с помощью Офиса президента - Зеленского и Ермака.

Еще один разговор - Комарницкого с женой Ириной. Это не телефонная беседа - то есть прослушка велась дома у экс-депутата. И последние переговоры - снова с Тищенко. Комарницкий обсуждает, что Лероса можно облить зеленкой или пристегенуть наручниками и "пробежаться 10 километров". Но Тищенко говорят, что Зеленский не строит полицейское государство. На этом записи кончаются.

"Страна" обратилась к Николаю Тищенко с просьбой о комментарии. На момент публикации он еще не был получен.

Записи анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Запись презентуется Леросом как доказательство коррупции ближайшего окружения Зеленского. Ведь Комарницкий известен как "смотрящий" за Киевом. То есть решает разные неофициальные вопросы по застройке и прочим хлебным делам.

В принципе, возможный коррупционный мотив прослеживается. Вряд ли Тищенко (а также его друг Ермак) помогают Комарницкому за красивые глаза.

В тоже время, основным объектом удара в этой истории очевидно является Комарницкий.

Это человек интересной судьбы. После заката "молодой команды" Черновецкого под грузом уголовных дел он ушел в тень, где и находился, по большому счету, до прошлого года. И после победы Зеленского увидел для себя шанс. Как раз тогда на Банковой строили планы убрать с мэра Киева Кличко и кресло под ним сильно шаталось. Но Комарницкий вместе с Ермаком и Тищенко предложили Зеленскому иную схему – поменять не мэра, а смотрящего. Тем более, что звезда прежнего смотрящего Вадима Столара уже заходила и отношения с ним у Кличко были не столь близки как раньше.

Поэтому схема сработала. Кличко остался мэром (и имеет все шансы переизбраться на третий срок), а Комарницкий стал смотрящим.

Ну а Столар затаил жестокую обиду, что и вылилось в постоянный слив компромата на Комарницкого и на его группу поддержки во власти.

К слову, вскоре после того как Гео Лерос обнародовал намерения опубликовать записи разговоров Тищенко и Комарницкого, в интернете начался разгон новостей о том, что это "ответка" Столара за обыски, которые СБУ проводила в близких к нему компаниях.

Впрочем, все это лишь эпизоды масштабной войны, которую ведет Столар и Коаарницкий за гордое звание "смотрящего" за Киевом.

В общем-то и выборы проходят под этим знаком. Комарницкий и Тищенко видят будущее большинство в Киевсовете как коалицию "Слуги народа" и "Удара", а у Столара совсем иное видение.

За то и воюют".