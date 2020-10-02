Армения готова начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе.

Об этом со ссылкой на МИД Армении сообщает TACC в пятницу, 2 октября.

По данным МИД, "Армения сохраняет приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта".

Как сообщается, Ереван готов, "присоединиться к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994-1995 года".

Вместе с тем в МИД отметили, что Армения будет и впредь отвечать на "совместные действия Азербайджана и Турции" в Нагорном Карабахе.

Напомним, сегодня в Нагорном Карабахе сообщили о новых потерях: в боях с вооруженными силами Азербайджана погибли за минувшие сутки 54 военнослужащих.

Также мы писали, что президенты Российской Федерации, Франции и США призвали руководителей Армении и Азербайджана немедленно прекратить вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.