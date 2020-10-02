В Евросоюзе договорились о санкциях, которые будут введены в отношении белорусских чиновников. В список лиц, на которых они будут распространяться, войдут 40 человек.

Об этом в ходе пресс-конференции 2 октября сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Так, сообщая об итогах первого дня саммита Евосоюза в Брюсселе, Милешь заявил, что лидеры ЕС договорились о введении санкций в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. В списке, куда вошли имена 40 чиновников, однако нет Александра Лукашенко.

По данным президента Франции Эммануэля Макрона, Лукашенко не включен в санкционный список, так как, попав в него, он мог бы не выполнять требование ЕС начать диалог с оппозицией и освободить политзаключенных.

Санкции вступят в силу 2 октября, сразу после письменного опубликования документа.

Напомним, Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына и белорусских чиновников.

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