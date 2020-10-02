Сергей Сивохо, которого уволили с должности советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса отреагировал на уход Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Соответствующее видеообращение Сивохо публикует Телеграмм-канал "Политика страны".

Экс-советник секретаря СНБО выразил слова поддержки Фокину, и заявил, что его "затравили", как, когда-то и его самого. "Мне это знакомо", - сказал он.

Как добавил сам Сивохо, он разделяет позицию уволенного из ТКГ Витольда Фокина, и благодарен тем, кто вернул его в активную политику. "За позицию ему респект. Теперь в команде мира плюс один игрок", - отметил он.

Напомним, 29 сентября Витольд Фокин выступил в Раде. Он еще раз повторил свой тезис о том, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей. Это мнение он высказывал ранее в интервью "Стране", за что подвергся резкой критике и травле.

Также в Раде Фокин заявил, что главным виновником продолжительного конфликта на востоке Украины является экс-президент Петр Порошенко, а причастность России к военному конфликту на Донбассе не доказана.

За эти заявления его раскритиковал глава МВД Арсен Аваков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Страна" подробно рассказывала о том, как в Раде устроили разборки с Фокиным.

После чего президент Владимир Зеленский своим указом уволил Витольда Фокина с поста первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу.