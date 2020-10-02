Во вторник, 29 сентября, в поселке Талалаевка Черниговской области четыре девочки-подростка станцевали у мемориала погибшим воинам АТО, видео они распространили в соцсетях. После этого полиция привлекла школьниц к ответственности.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черниговской области в Facebook.

"29 сентября в ходе мониторинга социальных сетей полицейские Талалаевского отделения полиции обнаружили хулиганские действия четырех школьниц у мемориала погибшим воинам АТО. Он находится на улице Центральной в райцентре", - сообщили правоохранители.

Личности подростков были установлены. Двум из них уже исполнилось 16 лет, поэтому полицейские составили в их отношении административные протоколы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство"). За двух 13-летних девушек будут отвечать их родители по статье 184 КУоАП ("Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей"). Материалы направлены в суд для принятия решения.

Кроме того, в сети было опубликовано видео, на котором школьницы извиняются за свой поступок. Они говорят, что не подумали, устраивая танцы у памятника. Ролик опубликовал руководить "Талалаевского союза участников АТО" Богуслав Борсук на своей странице в Facebook.

Напомним, в Харькове пьяные подростки напали на патрульных, пострадал сержант Нацполиции.

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