В Нагорном Карабахе сообщают о новых потерях: в боях с вооруженными силами Азербайджана погибли за минувшие сутки 54 военнослужащих.

Об этом со ссылкой на замминстра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артура Саркисяна пишет "Коммерсант".

Так, по состоянию на утро пятницы, 2 октября, общее число погибших военных из Нагорного Карабаха достигло 158 человек. По словам Саркисяна, кроме 54 погибших за последнее время, есть много раненых, их число уточняется.

Армения тем временем закрыла все дороги в Карабах. Пропускать будут только военный и правительственный транспорт.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. А 1 октября Азербайджан объявил об отступлении Армении в Карабахе и сотнях уничтоженных единиц техники противника.

Также мы писали о том, что по состоянию на 2 октября бои в регионе возобновились по всей линии. Минобороны Армении сообщило о сбитом самолете и беспилотнике в Карабахе.