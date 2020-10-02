Харьковская область третий день подряд лидирует в антирейтинге украинских регионов по числу новых выявленных случаев Covid-19. Там болезнь подтвердилась за сутки еще у 460 человек. В тройку антилидеров вошли также Киев и Днепропетровская область.

Об этом в пятницу, 2 октября информирует Минздрав в своем Telegram-канале.

Так, всего в Украине с начала эпидемии было выявлено 217 661 случаев коронавирусной болезни (+4 633 за сутки, что также является новым антирекордом). Умерли 4 621 пациентов (+68), выздоровели 94 443 (+2 193).

Статистика распространения коронавируса по областям Украины на 2 октября:

Винницкая область - 6452 (+144 за сутки)

Волынская область - 8325 (+131)

Днепропетровская область - 6422 (+334)

Донецкая область - 3650 (+93)

Житомирская область - 6265 (+177)

Закарпатская область - 10 004 (+86)

Запорожская область - 4284 (+156)

Ивано-Франковская область - 13 968 (+131)

Кировоградская область - 1141 (+14)

Киев - 23 602 (+447)

Киевская область - 9428 (+149)

Львовская область - 20 826 (+236)

Луганская область - 1140 (+49)

Николаевская область - 3369 (+99)

Одесская область - 14 069 (+280)

Полтавская область - 2512 (+167)

Ровенская область - 12 770 (+216)

Сумская область - 4677 (+242)

Тернопольская область - 13 996 (+229)

Харьковская область - 19 588 (+460)

Херсонская область - 1250 (+82)

Хмельницкая область - 6432 (+244)

Черновицкая область - 14 787 (+182)

Черкасская область - 4295 (+130)

Черниговская область - 4409 (+155)

Ранее мы писали, что Украина приближается к рекордной госпитализации больных с коронавирусом.

Также сообщали, что суточное заражение Сovid-19 в Украине может вырасти до 9 тысяч человек.