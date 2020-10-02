После завершения расшифровки "черных ящиков" самолета Ан-26, который потерпел катастрофу под Чугуевом в Харьковской области, специалисты занимаются моделированием его полета.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны сообщает РБК-Украина.

"Расшифровка "ящиков" уже завершилась, мы сейчас ведем моделирование всего полета", - заявили в Минобороны.

Так же там добавили, что вся остальная информация по этому процессу пока засекречена, чтобы "не было предвзятых действий и наговоров", поскольку "это очень щепетильное дело".

Напомним, катастрофа произошла 25 сентября в Харьковской области. Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек находится на лечении.

28 сентября вице-премьер-министр Украины Олег Уруский заявил, что авиационные эксперты под контролем Государственного бюро расследований начали процесс дешифровки бортовых самописцев военного самолета Ан-26. По его словам, дешифровка должна продлиться до 5 дней.