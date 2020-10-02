В пятницу, 2 октября, на границе Беларуси с Украиной и Евросоюзом образовались очереди из грузовых автомобилей. Ожидают пропуска более 550 фур.

Об этом со ссылкой на данные Госпогранкомитета Беларуси пишет Sputnik.

Самые большие заторы образовались на белорусско-литовской границе. Там в пункте пропуска "Привалка" выезда ожидают более 160 авто, в "Каменном Логе" - более 120. Около 40 большегрузов находятся в пункте пропуска "Бенякони", около 20 - в "Котловке".

На границе Беларуси с Латвией в пункте пропуска "Урбаны" скопилось более 90 грузовиков, в "Григоровщине" немного меньше - около 60 фур. На белорусско-украинской границе затруднения с выездом есть только в пункте пропуска "Новая Гута". Там в очереди стоят более 60 грузовых авто.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил о том, что вынужден закрыть границу с Польшей, Литвой и усилить - с Украиной.

Правда, после этого пограничники Литвы заявили, что не заметили изменений в ситуации на границе с Беларусью. Также мы сообщали, что в Госпогранслужбе Украины объявили, что после заявлений Бацьки ситуация на белорусско-украинской границе не изменилась.