Жители "ЛДНР", которые получили российское гражданство, все больше интегрируются в Россию. На этот раз - путем получения "коронавирусных" соцвыплат, которые начались у северных соседей в этом году.

Если раньше в Ростовскую область организовывали автобусы для получения паспортов РФ, то теперь появились новые "туры" - за "коронавирусными деньгами Путина" и материнским капиталом.

Причем прописка в России для получения этих денег не нужна.

Как ездят за "путинскими выплатами" в Россию из Донецка и Луганска и сколько получают - разбиралась "Страна".

Выплаты на детей

В период весенне-летнего пика коронавируса Путин учредил выплаты для семей и граждан, которые воспитывают детей.

Начисления производились в несколько этапов. Эта господдержка предназначалась для всех россиян, независимо от уровня дохода семьи.

С конца весны до нынешнего октября предполагалось несколько траншей. Общая сумма которых составляет:

на ребенка до 3 лет - 25 тысяч рублей (9 тысяч гривен),

на ребенка от 3 до 16 лет - 20 тысяч рублей (7 тысяч гривен).

Россияне оформляли выплаты через сайт Госуслуг. В первые дни внедрения пособий он работал с перебоями из-за большого количества запросов - одновременно его посещали миллионы пользователей.

В правилах назначения выплат указывается не очень много требований. Но все они на тот момент играли против жителей "ДНР" и "ЛНР".

Во-первых, на пособия не могли рассчитывать россияне, которые живут за рубежом. Но "ДНР" и "ЛНР" заграницей не посчитали.

Во-вторых, нужна актуальная регистрация из паспорта, которой у жителей "республик" нет. Но на ее отсутствие тоже закрыли глаза.

Жители "ДНР" в своем большинстве не являются пользователями портала "Госуслуги", а в пик коронавируса сам въезд в Россию был ограничен. Однако в августе-сентябре в "миграционной службе ДНР" дончанам разъяснили: можно ехать и оформлять пособия, все ограничения снимаются.

Эта информация мгновенно разнеслась с помощью сарафанного радио.

Как результат, дончане стали самостоятельно организовываться и ездить в Ростовскую область для посещения МФЦ - многофункционального центра, где подают документы на выплаты.

Нужно было предоставить паспорт матери или отца, а также свидетельство о рождении ребенка, которое выдается при переходе в российское гражданство.

Таким образом, жителям "ЛДНР", которые получили российские паспорта, уже активно начисляются ковид-пособия.

Материнский капитал наличными

По словам получателей "коронавирусных денег Путина", в Ростовской области появилась негласная директива выплачивать молодым мамам из "ЛДНР" материнский капитал наличными. То есть не на банковский счет, который жители "ЛДНР" без российской прописки открыть не могут.

Материнский капитал - это единовременная помощь от государства по рождению ребенка. В марте 2020 года Путин расширил круг получателей капитала и увеличил выплаты. Суммы такие:

на первого ребенка (ранее маткапитала на первенца не было) - 466 617 рублей (171 000 гривен),

на второго и последующих детей (увеличено) - 616 617 рублей (226 000 гривен).

Маткапитал можно потратить на такие цели:

покупка, строительство и реконструкция жилья,

ипотека (погашение тела кредита),

образование ребенка,

интеграция и адаптация детей-инвалидов,

накопительная пенсия матери,

ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей.

В России преимущественное большинство получателей маткапитала тратят его на погашение ипотеки. А вот мам из "ДНР" и "ЛНР" российские власти решили проводить по последнему пункту - "ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей".

Юридически для России все семьи из "республик" малообеспеченные, поскольку ни один из родителей официально не трудоустроен на территории РФ. А потому им маткапитал назначается в формате ежемесячной выплаты.

Наша собеседница Ирина уже подала документы на маткапитал. Российскую регистрацию и подтверждение постоянного проживания в РФ (тоже два обязательных условия) у нее не просили. Первые выплаты на своего второго ребенка женщина ожидает в октябре.

Ей ежемесячно будет начисляться 11 099 рублей (4000 гривен). Пособие рассчитано на три года.

Плюс по факту рождения ребенка жительница "ДНР" от Ростовской области получит единоразово 18 000 рублей (6600 гривен).

В Украине помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен единоразово и 860 гривен - ежемесячно в течение трех лет.

Сколько людей в "ДНР/ЛНР" получают российские выплаты?

Изначально, когда Путин распорядился массово раздавать паспорта жителям "ЛДНР", было мнение, что они не смогут стать "полноценными" россиянами ввиду отсутствия российской регистрации и постоянного проживания не в России. Мы рассказывали, что в Ростовской области даже широко распространилась услуга временной или постоянной регистрации, которую дончане начали покупать.

Но по состоянию на сегодня можно констатировать, что жители "ЛДНР", получившие российские паспорта, даже с пустой страницей прописки могут воспользоваться рядом социальных гарантий (кроме выплаты пенсий - для этого нужно получать регистрацию). Что наверняка будет стимулировать местное население все активнее приобретать российское гражданство. Особенно с учетом фактически закрытой линии разграничения с Украиной.

По последним данным, около 150 тысяч жителей "ДНР" и 150 тысяч жителей "ЛНР" уже получили паспорта РФ. По прогнозам депутатов Госдумы, до конца в общей сложности таких должно быть 800 тысяч.

Кроме того, важный момент. Несмотря на то, что де-юре Россия не признает "республики", де-факто их уже не считает зарубежными территориями.

Первый пример тому - описанные нами выше социальные выплаты. Второй - беспрепятственный въезд в РФ с территорий "республик". Летом мы писали о том, что все иностранцы и россияне, которые въезжают в Россию из заграницы обязаны сдавать тест на ковид. Эта норма до сих пор в силе. Однако с первого дня действия она не распространяется на жителей "ЛДНР", которые стали единственным исключением. Чтобы это случилось, правительство Ростовской области "забыло" выпустить соответствующее решение.