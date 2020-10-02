Вчера Алексей Навальный дал свое первое интервью после выздоровления. С ним поговорило немецкое издание Der Spiegel.

Оппозиционер в целом шел по заданной ранее повестке: Навальный уверен, что его травили боевым нервно-паралитическим газом, и даже пошел дальше - заявил, что это сделали по приказу Владимира Путина. Тем не менее политик выразил готовность все равно вернуться в Россию.

То есть уже сейчас Алексей начинает конвертировать историю со своим отравлением в политические очки. Но если раньше в его активе были кратковременные посадки и уголовные дела, то сейчас российский оппозиционер стал фигурой мирового масштаба и "жертвой Путина".

Разобрали первое интервью Навального после истории с "Новичком".

Как отравился Навальный. Его версия

Одна из главных мини-сенсаций в признаниях Навального - он был отравлен раньше, чем выпил воды из бутылки, на которой нашли следы "Новичка".

"Следы яда были обнаружены на бутылке с водой. Видимо, я прикоснулся к загрязненной поверхности, затем потянулся к бутылке, отпил из неё, поставил обратно, а затем покинул гостиничный номер. Предполагаю, что я впитал яд через кожу. Его могли нанести на любой личный предмет. Вот почему было так важно, например, осмотреть мою одежду", - заявил он.

Откуда у Алексея такая информация - неизвестно. Ниже по интервью он скажет, что располагает лишь теми сведениями, которые звучали от немецких властей и публиковались в СМИ. А там публиковалась, в частности, история о бутылке со следами "Новичка", которую соратники Навального нашли в гостиничном номере и вывезли в Германию.

Позже на этой бутылке немецкие власти обнаружили следы "Новичка". И до вчерашнего дня считалось, что Алексей отравился, отпив именно из этой бутылки.

Теперь же Навальный говорит о другом - что яд нанесли куда-то еще. Например, на его одежду. Которую, как он утверждает, с него сняли по пути в Омскую больницу. "Я не сомневаюсь, что моя одежда уже месяц кипит в огромном баке! Чтобы все следы яда были устранены", - говорит Навальный.

Из его слов следует, что отравление произошло, скорее всего, в гостиничном номере. Но тогда непонятно, почему, после того как Навальный съехал из отеля, его номер не зачистили от следов "Новичка". И более того - соратники Алексея смогли войти и найти к тому же и обмазанную ядом бутылку.

То есть одежду Навального "кипятят", а номер, где могли остаться улики, обработать не догадались. Хотя ранее в него, по логике Навального, проникли и нанесли яд.

Почему больше никто не отравился?

Журналисты "Шпигеля" задали Навальному вопрос, который ставили скептики, не верящие в версию об отравлении. Почему больше никого не задел "Новичок"?

"Они сделали выводы из дела Скрипаля, когда 48 человек были заражены и одна случайная женщина умерла. Вот почему яд, вероятно, не был нанесен на такой предмет, как раковина или душ, или на мобильный телефон, который я, возможно, отдал бы Кире (помощнице Кире Ярмыш - Ред.) – и тогда вместо одной подозрительной смерти было бы сразу две. Но это я только предполагаю. Возможно, против меня использовали более изощрённое средство, либо оно было нанесено на предмет, к которому прикасаюсь только я", - объяснил Навальный.

По его версии, яда на бутылке было очень мало, поэтому, в частности, не отравилась его соратница Мария Певчих, которая вывезла бутылки в Германию.

Следы "Новичка" на бутылке с водой "были неопасны, там минимальное количество яда. До бутылки может коснуться любой человек, не причинив себе вреда", - уверенно рассуждает Навальный.

Отметим, что точное количество яда на бутылке никем не озвучивалось. Алексей же в интервью отрицал владение инсайдерской информацией. Откуда он столь уверенно знает, что "Новичка" на пластике мало для отравления, непонятно. Видимо, это просто догадка на основании того, что касавшаяся бутылки Мария Певчих не пострадала.

Но в итоге слишком мало фактов и много догадок.

Почему выпустили из России, если отравили?

Еще один вопрос, который поставили немцы Навальному - почему власти России отпустили его на лечение в Германию, если именно они отравили оппозиционера?

"Я думаю, они были твёрдо настроены не выпускать меня и поэтому публично заявили, что я не транспортабельный. Ждали, что я умру. Но благодаря общественной поддержке, благодаря усилиям моей жены всё это грозило превратиться в своего рода реалити-шоу под названием "Навальный умирает в Омске". И многие люди, которым я очень благодарен, сказали: мы не хотим смотреть это шоу. Для людей Путина важно не давать противнику статус жертвы, и не давать ему – жив он или мёртв – политического капитала. Если бы я умер в Омске или моему здоровью был бы нанесён непоправимый ущерб, это, безусловно, легло бы на их репутацию. Возможно, не удалось бы доказать отравление "Новичком", но это была бы их вина, что мне не разрешили уехать из страны. Кроме того, они выждали 48 часов – вероятно, в надежде, что яд уже нельзя будет обнаружить", - объясняет Навальный.

Также он считает, что изначальным планом отравителей была смерть в самолете. И никто якобы не рассчитывал, что самолет посадят, а пациента успеют доставить в больницу и даже стабилизировать. А там уже трудно было имитировать непричастность российских властей. Поэтому, мол, пришлось выпускать на лечение в Германию:

"План был хитрый: я бы умер во время полёта и оказался бы в омском или московском морге. И тогда никто бы не нашел "Новичок". Это была бы просто подозрительная смерть".

При этом очевидно, что если бы Навальный умер в самолете, то скандал бы поднялся не меньший. А то и более серьезный. Родственники сразу бы потребовали выдать тело Алексея на Запад для проведения анализов. Отказ породил бы подозрения в адрес российской власти. А "Новичок" бы за границей все равно обнаружили - не в теле Навального, так на бутылке, которую вывезла в Берлин Мария Певчих.

Кстати, именно так и произошло.

Теперь о временных рамках. Навальный говорит, что его специально 48 часов продержали в России, чтобы "Новичок" испарился из организма. Но как было на самом деле?

Вечером 20 августа Ангела Меркель официально заявила, что Германия готова принять Навального на лечение (соответствующая новость на "Шпигеле" датирована 18 часами).

На следующий день жена политика Юлия Навальная написала обращение к Владимиру Путину, говоря, что с 12:00 у нее есть возможность вывезти мужа в Германию на лечение.

Учитывая, что госпитализировали Алексея рано утром 20 августа, а вывезти его в Германию Юлия могла только в полдень следующего дня - то это уже более суток. В указанный промежуток времени Навального точно никуда бы не увезли из российской больницы - даже если бы Путин разрешил.

В тот же день омские врачи провели консилиум с немецкими врачами и решили, что транспортировка возможна. Документ об этом они подписали ближе к 17 часам 21 августа. Той же ночью самолет с Навальным вылетел в Германию.

Грубо говоря - от момента теоретической готовности родственников вывезти Навального (полдень 21 августа) до его отправки в Германию прошло 12-15 часов, а не 48, как заявлял Алексей.

Тем не менее врачей в Омске он считает убийцами.

"На мой взгляд, главный врач омской больницы даже хуже агентов спецслужб — для них убийство, по крайней мере, является частью профессии", - заявил Навальный "Шпигелю".

Но если предположить, что омские врачи хотели ему смерти, то никакого шоу "Навальный умирает в Омске" не было бы. У врачей огромный арсенал средств отправить человека на тот свет. Как минимум простым неоказанием помощи. И Алексей в этом случае вряд ли бы дожил до вечера.

Однако, судя по тому что Навальный полтора суток пролежал в российской больнице и живой улетел в Берлин, его интенсивно откачивали.

И другие российские врачи уже дали политику гневную отповедь.

По информации, которая ранее была озвучена, именно то, что омские врачи сразу вкололи Навальному атропин, и спасло политика от смерти. Вряд ли бы медики это сделали, имея установку дать Навальному умереть.

Кто отравил и почему "Новичком"?

Один из самых странных моментов этой истории - использование отравителями "Новичка". Это яд массового поражения, травить одного человека им глупо - оставляет много следов.

По ходу интервью Алексей сам удивляется, зачем его отравили именно "Новичком". Но никакого внятного объяснения не предлагает.

"Никто не рассчитывал на боевое химические вещество. Я и сам с трудом мог в это поверить. Это всё равно что сбросить на человека атомную бомбу. Существует миллион более эффективных методов", - говорит он.

"Одной кружки "Новичка" достаточно, чтобы отравить всех пассажиров крупной берлинской станции метро", - сам же признает Навальный.

Единственное его объяснение, почему именно яд массового поражения применяли отравители Навального - это устрашение. "Использование "Новичка" вселяет страх – и это стратегия Путина", - считает оппозиционер.

При этом выше Навальный говорил, что отравители не хотели смерти других его соратников, поэтому нанесли малую дозу яда. Причем такую, что Алексей в итоге выжил. Что не коррелируется с концепцией "вселения страха".

При этом оппозиционер уверен, что травили его новой модификацией "Новичка", которая доступна только Путину и ряду окружающих его силовиков. Интересная информация, но откуда Навальный об этом вообще знает?

"Я утверждаю, что за этим поступком стоит Путин, других версий у меня нет. Я говорю это не для того, чтобы льстить себе, а исходя из фактов. Главный факт – "Новичок". Приказ о его использовании может исходить только от двух человек – начальника ФСБ или начальника Службы внешней разведки", - заявил Алексей.

Правда, журналист "Шпигеля" сразу напомнил Навальному, что покушение "Новичком" на Сергея Скрипаля связывают вообще-то с другой спецслужбой - ГРУ. "Да, наверное, еще и ГРУ", - сразу согласился оппозиционер.

Зачем Кремлю это было нужно?

Навальный считает, что его пытались убрать из-за протестов в Беларуси. Чтобы оппозиционер не поднял в России точно такой же майдан.

"Мы ведь знаем, как Путин борется с оппозицией. У нас есть 20-летний опыт работы. Можно быть арестованным, избитым, забрызганным зелёнкой или застреленным на мосту, как Борис Немцов. Но химические боевые вещества – это было зарезервировано для разведчиков. Путин обо мне всё знает, я живу под полным наблюдением. Он знает, что я не олигарх и не тайный агент, а политик. Но, видимо, в его голове что-то изменилось. Особенно после протестов в Белоруссии против Лукашенко, протестов в Хабаровском крае против кремлевской партии", - заявил Алексей.

Здесь, конечно, Навальный себе немного льстит. Такого размаха акции, как в Беларуси, его политическая сила еще ни разу провести не могла.

К тому же Навальный в российском оппозиционном движении был известен как откровенно прозападный политик. Что в России, с учетом преобладающих общественных настроений, не могло дать ему большого притока сторонников (опросы показывали уровень доверия к нему менее 5%). И, соответственно, уличной поддержки.

У Кремля есть оппоненты более опасные - лево-патриотические движения, которые апеллируют к советскому прошлому. Или же националисты. Но Навальный ни к тем, ни к другим не относится.

Более того, сам он в интервью "Шпигелю" рассуждает, что вынужден периодически поддерживать на выборах коммунистов, несмотря на все неприятие их идеологии - потому что они могут аккумулировать реальную народную поддержку против Кремля.

Но убивают "Новичком" почему-то Навального, а не скажем, функционеров КПРФ.

Да и не убивают по факту.

В интервью Алексею не задают вопроса - как он вообще остался жив, если все вокруг - спецслужбы, врачи - были в сговоре и пытались добиться его смерти. Впрочем звучит похожий вопрос: если в России все так плохо, как вы говорите, почему Путин не пытался убрать вас с пути раньше?

"Хоть какую-то пользу эта история должна иметь для меня. Наконец-то этот вопрос снимается", - отвечает Навальный.

Но ответа как такового нет. Хотя вопрос был важный. Порядка десяти лет Навальный - известная оппозиционная фигура, №1 в России, которая за это время не смогла ни войти во власть, ни вывести на улицы значимое количество людей. То есть эффективность от его деятельности не слишком высока. Что же изменилось за эти десять лет, что Кремль решил устранить Навального?

Опасность белорусского сценария - такой ответ Навального мало убеждает. Предпосылок к нему в России нет. А значит, вопрос о мотиве отравления со стороны Кремля пока остается без ответа.

"Навальный превращается в нового Троцкого"

Зато вполне понятны политические последствия для Навального и его отношения с властями.

После того как оппозиционер прямо обвинил Путина в своем отравлении, он в глазах Кремля перешел из разряда оппонентов в категорию "врагов государства".

Так, пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Навальный сотрудничает с ЦРУ (Навальный в ответ уже пообещал подать на него в суд). То есть фактически обвинил его в госизмене. Судя по всему, именно под таким соусом и будут формировать образ Навального российские власти.

То есть из него будут делать "предателя", который работает на врагов России. Что, естественно, еще более затруднит для него возвращение в российскую политику (и до того он не мог принимать участие в выборах из-за непогашенной судимости). Также это, вероятно намек, что по возвращению в страну его ждет тюрьма.

Трудно сказать как такое развитие событий скажется на уровне поддержки политика внутри страны. По большому счету это только усиливает негативные тренды, которые уже и так есть в отношении Навального в российском обществе.

То есть в совокупности все это означает, что прийти легальным путем к власти в РФ (через выборы) ему теперь будет еще сложнее, чем ранее (а и раньше было крайне непросто).

Другой вопрос, что посадка Навального в тюрьму, не допуск его к выборам или же поражение его политической силы может быть использована Западом для не признания итогов выборов в ту же Госдуму (они должны пройти уже в следующем году). А это откроет путь к делигитимизации российской власти, как это сейчас мы видим на примере Лукашенко, которого Запад не признает избранным президентом.

Не исключено, что именно это (а не приход к власти Навального) и есть основная цель Запада на данном этапе.

О последствиях скандала для ситуации внутри РФ пишет известный российский политолог Евгений Минченко на своей странице в ФБ:

"Последствия обмена заявлениями между Навальным и Кремлём ("виноват Путин", "Навальный работает на агентов ЦРУ"):

1. Навальный добился позиции главного оппонента Кремля в глазах Запада. А поскольку пути в легальное политическое поле у него больше нет, значит, возрастают ставки внешних игроков на смену власти в России неэлекторальным путём.

2. Возвращаться в Россию Навальному - это практически неизбежный реальный срок. Как минимум две новых уголовных статьи - "Измена Родине" и "Клевета".

3. Навальный превращается в нового Троцкого, которому, в отличие от Льва Давидовича, будет гораздо легче влиять на ситуацию в стране с использованием социальных сетей и сервисов. Смотри белорусский кейс "Нехты".

4. Возрастает уровень опасности сотрудничества с Навальным. Одно дело, когда ты помогаешь оппозиционному блогеру, другое - когда агенту иностранной разведки. Это быстро приведёт к радикализации его сторонников и создаст проблемы со спонсорством его активности со стороны членов правящей элиты.

5. Неизбежно новое закручивание гаек в информационной политике. Продолжатся эксперименты по созданию барьеров в Интернете".