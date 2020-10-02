Президент США Дональд Трамп, который заразился Covid-19, способен выполнять свои обязанности как глава государства в ходе лечения.

Об этом говорится в заявлении личного врача американского лидера Шона Конли, распространенного Белым домом, сообщает "Интерфакс", в пятницу, 2 октября.

"Хочу заверить вас: я рассчитываю, что президент продолжит бесперебойно выполнять свои обязанности во время лечения", - говорится в заявлении Конли.

Личный врач Трампа добавил, что команда Белого дома и он сам "будут бдительно следить" за состоянием здоровья заболевших Сovid-19 Дональда и Мелании Трамп и предоставят им необходимую квалифицированную медицинскую помощь.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп уходит на карантин вместе со своей женой Меланией, после того как стало известно, что одна из его ближайших советниц Хоуп Хикс заразилась Covid-19.

Также мы писали, что информации лечащего врача, американский лидер и первая леди чувствуют себя хорошо.